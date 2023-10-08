وزير التعليم العالى يهنئ علماء مصر المدرجين في قائمة أفضل 2% عالميا

هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علماء مصر المُدرجين بقائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدًا بجهودهم المُتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية، والتقدم على جامعات عالمية كُبرى في التصنيفات الدولية المرموقة.

أوراق بحثية

وقال عاشور، إنّ المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن القائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index)، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score).

بنك المعرفة

وأشارت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، إلى أنّ صدور القائمة للعام 2023 جاء من قبل الباحثين جون أيانيديس وكيفن بوياك وجيروين باس بجامعة ستانفورد الأمريكية، لافتة إلى أنّ الخبراء والاستشاريين ببنك المعرفة المصري، وضعوا خطة تستهدف جودة الأبحاث العلمية وزيادة إنتاج الأبحاث المنشورة من قبل الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت أنّه جرى الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier وفريق العمل بمكتبهم بالقاهرة في تتبع الاحصائيات المختلفة للاتجاهات البحثية في مصر، ومقارنتها بالاتجاهات البحثية حول العالم، فضلًا عن أن بنك المعرفة المصري يعقد العديد من الدورات لرفع الجدارات بالبحث العلمي.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقى العلماء المُتميزين المُدرجين بتلك القائمة للعام 2022 خلال أغسطس الماضي، في فعاليات ورشة عمل، لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلصت الحلقات النقاشية إلى اقتراح العديد من المشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها من خلال المجتمع الصناعي.