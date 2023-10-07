جهود محافظة القاهرة للحد من كثافة الفصول في المدارس.. 9 توصيات

تسعى محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم بالعاصمة إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم مزيد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والعمل على مسايرة التطورات.

أكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة على عدد من التوصيات بشأن العملية التعليمية والحد من كثافة الفصول خلال الأعوام المقبلة على مستوى المحافظة، ومن أبرز النقاط التي تناولها التقرير ما يلي:

1- إنشاء مدارس جديدة في المناطق ذات الكثافية السكانية العالية، أو إنشاء مدارس نموذجية في المناطق التي لا يوجد بها مدارس حكومية.

2- زيادة عدد الفصول في المدارس القائمة من خلال استغلال المساحات المتاحة مثل المكاتب الإدارية غير المستغلة، أومن خلال بناء توسعات جديدة للمدارس الحالية.

3 - التوسع في تطبيق نظام الفترتين أو الثلاث فترات في المدارس القائمة، إذ يتم تقسيم الطلاب إلى فترات زمنية مختلفة، مما يساعد على تقليل الكثافة الطلابية في كل فصل مع توفير عدد أكبر من المدرسين لتطبيق النظام.

إنشاء مدارس جديدة

4 - توفير سبل التعاون بين هيئة الأبنية التعليمية ومحافظة القاهرة وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة بالقاهرة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول بها ومواجهة تكدس الفصول بالطلاب والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية.

5 - استخدام التكنولوجيا في التعليم: يمكن استخدام التكنولوجيا في التعليم، مثل الفصول الافتراضية، مما يساعد على تقليل الحاجة إلى الفصول الدراسية التقليدية.

6 - تشجيع رجال الأعمال والمجتمع المدني لتقديم التبرعات من أراضٍ وأموال لإقامة المدارس عليها لتقليل الكثافة الطلابية.

الفصل الطائر

7 - استخدام تجربة الفصل الطائر.

8- المضي قدماً في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتغلب على تحديات الخدمة التعليمية.