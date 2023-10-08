بعد اعتذار المثلوثي على تقبيل حذاء شيكابالا.. «سبقه نجوم الكرة في أوروبا»

لقطة غريبة قام بها التونسي حمزة المثلوثي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقب تسجيل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض هدف الفوز في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

احتفال المثلوثي مع شيكابالا يثير جدلا واسعا بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وسجل شيكابالا هدفا قاتلا في مرمى البنك الأهلي، خطف به الثلاث نقاط لصالح الزمالك خلال الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتفاجأ الجميع باحتفال غريب من المثلوثي.

اتجه المثلوثي للاحتفال مع شيكابالا قبل أن يقوم بتقبيل حذاءه في لقطة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعرض اللاعب لانتقادات لاذعة بعد احتفاله الذي اعتبره البعض غير لائق.

الانتقادات دفعت المثلوثي للخروج باعتذار عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، حيث كتب اللاعب: «بالنسبة إلى لقطة الاحتفال مع شيكا، فهي لقطة عفوية، بسبب الحماس والفرحة لم أدرك ما فعلت، اللقطة غير مناسبة، أعتذر».

لم يكن احتفال المثلوثي مع الزمالك هو الاحتفال الغريب الوحيد في المستطيل الأخضر، حيث سبقه لاعبين آخرين لنفس طريقة الاحتفال، بينما آثار البعض الآخر الجدل.

في يورو 2016، احتفى ديميتري باييت صانع ألعاب منتخب فرنسا بهدف زميله أنطوان جريزمان في مرمى أيسلندا بتقبيل حذاء زميله، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي للبطولة.

سبق لقائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس بتقبيل حذاء زميله في الفريق إيسكو، خلال مواجهة الفريق الملكي لنظيره جيرونا في الدوري الإسباني عام 2017، رغم خسارة الفريق حينها بهدفين لهدف.

في عام 2012، قام روبن فان بيرسي هداف فريق أرسنال الإنجليزي حينها بتقبيل حذاء زميله ألكسندر سونج بعد تسجيل هدفا حاسما في شباك ليفربول في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء، بعد تمريرة سحرية من الأخير سجل خلالها النجم الهولندي هدف الفوز لفريقه.

أغرب الاحتفالات في الملاعب الأوروبية والعربية

كان احتفال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان أمام أميان عام 2018، واحدا من الاحتفالات التي أثارت جدلا واسعا حينها، حيث خلع اللاعب حذائه وقام بالرقص به واضعا إياه على رأسه.

ربط البعض احتفال نيمار حينها بأنه دعايا لإحدى شركات الملابس والأحذية العالمية، قبل أن يخرج اللاعب وينفي ذلك مؤكدا أنه قد يودع زميله جواو مواريس الذي توفى في تلك الفترة، وكان يقوم بحمل المشروبات على رأسه دون أن تسقط.

«احتفال المخدر»، هكذا خرج روبي فاولر نجم ليفربول السابق عن النص بعد احتفاله عام 1999 بهدفه في مرمى إيفرتون، بالتوجه نحو خط الملعب والقيام بـ«شمه» وكأنه مدمن، ليتعرض لغرامة بعدها، ويؤكد أن احتفل بهذه الطريقة للرد على جماهير المنافس التي اتهمته بالإدمان في ذلك الوقت.

احتفال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي، كان واحدا من أبرز احتفالات الساحرة المستديرة حين كان يدافع عن ألوان نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وكان للاعب الجابون احتفالا خاصةً، يقوم خلال بارتداء قناع «الرجل الوطواط» بعد تسجيل أي هدف.

ومن أوروبا إلى الدوريات العربية، كان لمهاجم نادي القادسية الكويتي، الكولومبي دانيلو أسبريا في عام 2020، احتفالا ضمن الأغرب في التاريخ، بعدما قام بالاحتفال على طريقة كلب يقوم بـ«التبول»، وذلك بعد تسجيله هدفا في مرمى الشباب، الذي كان يلعب له سابقا.

وأعاد احتفال الحذاء بين المثلوثي وشيكابالا، ذكريات احتفال محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق مع الفراعنة، حين كان يقوم بخلع حذائه وحمله كطفل رضيع، والرقص به خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008، احتفاءً بقدوم مولوده.