في ذكرى ميلاده.. موقف طريف لـ أحمد مظهر مع زوج نجمة شهيرة

«البرنس» أو «فارس السينما المصرية» جميعها ألقاب ارتبطت بالنجم الراحل أحمد مظهر، الذي قدم للسينما المصرية مجموعة من أهم كلاسيكياتها على مدار مسيرته الفنية الطويلة، ويحتفل الجمهور اليوم بالذكرى الـ 106 لميلاد النجم الكبير والذي رحل عن عالمنا منذ 21 عامًا بجسده فقط ولكن روحه مازالت حية تنبض في أعماله الخالدة.

علاقة مميزة ووطيدة جمعت الفنان أحمد مظهر والفنانة مريم فخر الدين، بحسب ما روته في أكثر من لقاء إعلامي لها، وظلت على تواصل مع الفنان الكبير حتى رحيله، وخلال العلاقة والزمالة الطويلة التي جمعت النجمين تخللتها عددًا من المواقف الطريفة أبرزها عندما أطعمه زوجها السابق الفنان فهد بلان «كبة نية»، والتي تعتبر أكلة شهيرة في بلاد الشام.

مريم فخر الدين تروي موقف محرج بين أحمد مظهر وفهد بلان

وروت الفنانة مريم فخر الدين تفاصيل تلك الواقعة خلال لقاء مع الفنانة صفاء أبو السعود، قائلة: «بعد زواجي من فهد بلان وعودته برفقتي إلى مصر، دعاه أحمد مظهر على العشاء، ولذلك قرر فهد أن يرد له الدعوة، وأحد الأيام كان يركب مظهر معنا السيارة وتوقف فهد عند أحد الجزارين واشترى بعض الأشياء».

وتابعت: «عاد فهد إلى السيارة، ووضع قطعة من الكبة النية داخل عيش ودفعها في فم أحمد مظهر، ليشعر بحالة من الذعر ولم يستطيع بلعها، إذ تخيل فهد أن تلك الأكلة سوف تحظى بإعجاب مظهر، ولكن ما حدث كان العكس تمامًا».