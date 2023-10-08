موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: فضل إغاثة المكروبين

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، إذ نشر الدكتور مختار جمعة موضوع الخطبة المزمع إلقاؤه الجمعة المقبلة بعنوان «فضل إغاثة المكروبين»، كما نشر وزير الأوقاف على صفحته صورة من نص الخطبة التي يتمّ تعميمها على أئمة الوزارة.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وأعادت وزارة الأوقاف، التشديد على أئمتها الالتزام بموضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف نصًا أو مضمونًا والالتزام بالمواعيد المقرة بعشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وحول نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف فقد جاء فيها: الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين، لا شك أن الإسلام قد عن إغاثة المكروبين؛ والتنفيس عن المهمومين؛ وتقديم العون للمحتاجين من أعظم أعمال الخير التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون.

وتابعت وزارة الأوقاف، في نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة:

فلما سئل نبينا (صلى الله عليه وسلم) أي الناس أَحَب إلَى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال (صلوات ربي وسلامه عليه): (أَحَبُ النَّاس إلى الله تَعَالَى أَنْفَعْهُمْ لِلنّاس، وَأحَبُ الأعمال إلى الله الى سُرُورٌ تدخله على مسلم؛ أو تَكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينا، أَوْ تطْرهد عَنْده جُوعًا، ولأن أمشي مع أخي فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إلي مِنْ أن أَعْتكِفٌ في هَذَا الْمسجدِ - يَعنِي: مَسجدَ الْمَدِينة شهْرًا - وَمَنَ كف غضبه ستر الله عَورتَه؛ وَمَنَ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أنّ يُمْضِيَهُ أمْضَاهُ؛ مَلَاً الله قَلَبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيامة، وَمَنْ مَشى مع أخيه في حاجَةٍ حَتَّى يتهيأ لَهُ أثْبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْم تزول الْأَقْدَام)؛ ويقول (عليه الصلاة والسلام): (ومّن فَرّجَ عن مُسْلِمٍ كربّة؛ فَرّجَ الله عنّه كَرْبَة من كَرْبَاتِ يوم القِيَامَة.

إغاثة المكروبين

ومن إغاثة المكروبين ما أمرنا به نبينا (صلى الله عليه وسلم) من رعاية الضعيف» والمريض؛ واليتيم؛ وإرشاد الضال؛ إذ يقول (صلى الله عليه وسلم): (السَّاعِي عَلَى الأَْرمَلَِة وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبيل الله أو الْقَائِمِ اللَيْلَ الصَائِمِ النَّهَار؛ وحين عدد نبينا (صلى الله عليه وسلم) حقوق الطريق ذكر منها (..وتغيثوا الْملهُوفَ وَتهدُوا الضال.