«الأوقاف» تعلن خطب شهر أكتوبر 2023.. بينها فضل إغاثة المكروبين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر موقعها الرسمي عن خطب شهر أكتوبر 2023، والتي من المقر أن تتناول العديد من الموضوعات المختلفة، التي من شأنها أن تكون دروس مستفادة للمتلقين من المسلمين، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» مواضيع خطب الجمعة على مدار شهر أكتوبر المقبل وفقا لما أعلنته الأوقاف المصرية.

خطب شهر أكتوبر 2023

وأوضحت وزارة الأوقاف المصرية أن الخطبة الأولى من خطب شهر أكتوبر 2023، سوف تتناول الحديث عن الشهداء، ومكانة الشهيد عند ربه، بالتزامن مع ذكرى الانتصار المجيد، حيث توافق أول جمعة من 6 أكتوبر 2023، وتأتي الخطبة بعنوان: «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم».

والخطبة الثانية من خطب شهر أكتوبر 2023 والتي ستوافق 13 من الشهر، جاءت تحت عنوان: «فضل إغاثة المكروبين»، وتتناول الخطبة بشرح مفصل فضل أن يقوم المرء بإغاثة من حوله في حين استطاع ذلك، وتقديم يد العون لكل مكروب، وجزاة ذلك الفعل عند الله عز وجل.

الحفاظ على البيئة ونعمة الصحة في خطب أكتوبر 2023

وفي ثالث خطبة ضمن خطب شهر أكتوبر 2023 لوزارة الأوقاف فمن المقرر أن تناقش مسألة التلوث ومخاطره، خاصة مخاطره على البيئة، حيث جاء عنوان الخطبة «التلوث ومخاطره»، ومن المقرر أن توافق 20 من الشهر، أما الجمعة الأخيرة والتي ستوافق 27، من الشهر فجاءت تحت عنوان «نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها»، وتناقش أهمية أن يحافظ المرء على صحته وأن يحمد الله على تلك النعمة.