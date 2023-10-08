«العالم الإسلامي للإعاقة»: الرئيس السيسي أحدث طفرة في تأهيل ودعم ذوي الهمم

أكد الدكتور محمد بن حمود الطريقي، رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، أن تأهيل المجتمع يأتي قبل تأهيل ذوي الإعاقة، من خلال تغيير النظرة المجتمعية القديمة القاصرة على أنه شخص يحتاج المساعدة، بينما الكثير منهم حصلوا على جوائز علمية ورياضية، وأثروا في الحياة، ومنهم عميد الأدب العربي طه حسين.

طفرة في تأهيل ودعم المعاقين

وقال «الطريقي»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة في تأهيل المعاقين ودعمهم، وهو لم يحدث من قبل وتحقيقه لانتصارات عديدة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بالنظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية أخرى، لنضمن لهم الشعور بالثقة، كما أشاد بالمؤتمر الذي يتزامن مع احتفالات مصر والعالم العربي بنصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الإقليمي الخامس بعنوان تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات في عالم متغير وفق رؤية مصر 2030، الذي ينظمه قسم العلوم النفسية بكليتي التربية للطفولة المبكرة بجامعتي الإسكندرية وبورسعيد على مدار 3 أيام، برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور حسين الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة بورسعيد، والدكتورة راوية يحيى رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق بجامعة الإسكندرية، والدكتورة أماني الدسوقي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بورسعيد، وتحت إشراف الدكتورة سلوى الجيار أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بجامعة بورسعيد ورئيس لجنة الصحافة والإعلام بالمؤتمر.

وقالت الدكتورة أماني الدسوقي إن أغلب الجوائز يحصدها ذوي الإعاقة، خاصة من الأطفال لأنهم فئة منتجة وفعالة في المجتمع، وطالبت بدعم ذوي الإعاقات خاصة من الأطفال وحمايتهم من أي إساءات منها الإساءة الجسدية واللفظية.

29 بحثا في مجال ذوي الإعاقات

بينما أكد دكتور أشرف شريت، أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة بجامعة بورسعيد، أن المؤتمر جمع بين 29 بحثا في مجال ذوي الإعاقات، وانطلاقا من الاهتمام بالتربية الخاصة، فقد طلب المتخصصون في المجال بتغيير اللوائح الخاصة بهم.