توقيع اتفاقية بين جامعة الإسكندرية وكلية لوبين الأمريكية لتبادل الدرجات العلمية

وقع الدكتور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارتن كريسلوف، رئيس جامعة بيس الأمريكية، اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق الأونلاين بهدف إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، في بيان اليوم، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي جامعة الإسكندرية صوب تدويل التعليم الجامعي ودعم استراتيجية وخطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، وعمل شراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف الدولي المتميز.

درجة مزدوجة في الأعمال بين الجامعتين

وأكد قنصوة أن الاتفاقية تتيح للطلاب بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، الدراسة لمدة عامين في كلية الأعمال جامعة الإسكندرية وتمنح الدراسة لمدة عامين بكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن الطلاب أيضا من الالتحاق ببرنامج الماجستير في المحاسبة أو التحليلات المحاسبية بعد الحصول على الدرجة المزدوجة من الجامعتين.

فرصة استثنائية لطلاب كلية الأعمال جامعة الإسكندرية

وقال رئيس جامعة الإسكندرية إن هذه الاتفاقية تعد فرصة استثنائية لطلاب كلية الأعمال جامعة الإسكندرية للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي، لافتاً أن جامعة بيس تعد جامعة عريقة وتُصنف ضمن أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

7000 طالب متاح لهم استغلال الفرصة

وأشار الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال، أن الكلية لديها 7000 طالب مسجل في برنامج المحاسبة من طلاب المستوى الثالث والرابع، سيتاح لهم الاستفادة من هذه الاتفاقية، موضحاً أن الكلية حصلت على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وبذلك فهو يعد أول برنامج بكالوريوس حكومي مصري معتمد دوليًا، موضحا أن جامعة بيس الأمريكية تعد من الجامعات المرموقة التي تأسست عام 1906، ولديها 3 فروع جامعية في 3 مواقع استراتيجية في مدينة نيويورك وما حولها.