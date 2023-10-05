رئيس جامعة سوهاج يعفي باحثة بالماجستير من المصاريف الدراسية: محت أمية 59 شخصا

وافق الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على إعفاء الباحثة شيماء محمد عبدالرحيم بماجستير الصحة النفسية بكلية التربية، من المصاريف الدراسية الخاصة باستكمال الدراسات العليا، وذلك نظرًا لمشاركتها المتميزة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي تتبناه إدارة الجامعة، مضيفًا أن الباحثة محت أمية 59 فردا أميا، خلال فترة انتسابها لكلية التربية.

دعم النماذج الناجحة

وأوضح النعماني، أن الجامعة تحرص على تقدير وتشجيع النماذج المشرفة من الطلاب المتميزين، ولا سيما التي تساهم في مثل تلك القضايا القومية الهامة، لتحقيق أهداف القيادة السياسية بالقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030م.

حوافز تشجيعية للمشاركة بالمشروع القومي لـ«محو الأمية»

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن إدارة الجامعة خصصت حزمة من الحوافز التشجيعية للطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية بالمحافظة، وذلك لدعم جهودهم المتواصلة في هذا الشأن، وتقديرًا لدورهم الوطني ومشاركتهم القوية في التحرر من الأمية، مؤكدًا على استمرار دعم ورعاية الجامعة للطلاب المتميزين المتفوقين، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لإتمام دراستهم على الوجه الأكمل.