بعثة «إيفاد» تختتم زيارتها لمطروح لمتابعة تنمية المناطق الصحراوية

اختتمت بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، برئاسة الدكتورة إيفاد جوردنز رئيس البعثة، والدكتور محمد عبدالقادر مدير مكتب إيفاد بالقاهرة زيارتها لمحافظة مطروح، اليوم، التي استمرت على مدار أسبوع لمتابعة أنشطة مشروع تعزيز القدرة على المؤامة في البيئات الصحراوية «برايد» بحضور الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني للمشروع والمهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع.

تقديم أوجه الدعم خاصة في المجال الزراعي

وقال« مصيلحي» إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بمحافظة مطروح وتقديم أوجه الدعم خاصة في المجال الزراعي التي تُسهم بأكبر مشروع تنموي هو مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية من أجل تحسين مستوى المواطنين من منطقة غرب الضبعة حتى السلوم، بالإضافة إلى واحة سيوة ومنطقة المغرة جنوب العلمين الذي يُساعد على زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية الوديان واستصلاح مساحات جديدة بنظم الري الحديث.

تنمية المناطق المحرومة في الساحل الشمالي

وأضاف «مصيلحي»، أن الدولة تولي اهتماماً غير مسبوق في تنمية الساحل الشمالي الغربي خاصة المناطق المحرومة جنوب الصحراء بمتابعة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضي لوصول المشروع للمناطق الأكثر احتياجاً في جميع المجالات من ممارسات زراعية أو حصاد مياه الأمطار وتنمية المرأة.

مكافحة التصحر

وأكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع، إن هذه الأنشطة تأتي بغرض التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومكافحة التصحر في نطاق مناطق الزراعة المطرية بمحافظة مطروح، خاصة أنشطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان والمراعي، والاهتمام بالأنشطة المشروعات الصغيرة التي تساعد المرأة البدوية على تحسين دخلها.

حصاد مياه وإنشاء سدود وآبار لتخزين مياه الأمطار

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل تنفيذ أنشطة حصاد مياه الأمطار وإنشاء الآبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار، وتخزينها للاستخدامات المنزلية والشرب وسقي حيوانات الري التكميلي لبعض الزراعات البستانية، وتنمية المراعي الطبيعية وتحسين الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها وتنمية الوديان.

تنمية الوديان

وأضاف المهندس محمود الأمير، أن أعمال التنمية لهذه الوديان تتم من خلال إنشاء السدود واستصلاح الأراضي واستزراعها في بطون الوديان، بالإضافة للبنية التحتية الاجتماعية لدعم العملية التعليمية والصحية للمجتمعات البدوية ودعم وتنمية المرأة وتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين مستوى المعيشة للأسر البدوية الفقيرة، وتفقد الوفد على مدار أسبوع جميع أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية.

إنشاء 1600 بئر نشو

وقال المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع، إن العمل يتم تكثيفه للعام الثالث لإنشاء 1600 «بئر نشو» وتنفيذ 946 بئر، 160 خزانًا أرضيًا، وتنفيذ 60 بئر وجاري تنفيذ 100 آخرين، إضافة إلى إعادة تأهيل 113 بئرا رومانيا لحصد وتخزين 120 ألف متر مكعب من مياه الأمطار في مناطق عمل المشروع الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم، التي تعتمد على الأمطار.

وأوضح أنه يتم إنشاء واستصلاح 30 كيلو طولياً وتم تنفيذ 9 كيلو متر وجاري تنفيذ 21 كيلو سداً في بطون الوديان، لحجز وتخزين 100 ألف متر مكعب للزراعات البستانية المعمرة وإنشاء 40 جابية سعة 300 متر مكعب، وتنفيذ 89 كيلو متر من المكون المحلي للطرق بالتجمعات المحلية لربط المناطق التنموية، وتوزيع 116 كبشاً على صغار مربي الثروة الحيوانية، وتنفيذ 1230 وحدة رعوية من المكون المحلي بالمناطق الرعوية، وتأهيل 50 منزلا بمناطق سيدي براني والنجيلة غرب مطروح للأسر الأكثر احتياجاً مع تنفيذ 400 دورة مياه وعدد 400 برج حمام للسيدات المعيلات وفتح 58 فصلاً لمحو الأمية.