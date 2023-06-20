محافظ مطروح: إقامة 18 بئر مياه أمطار و20 مشروع تربية أغنام بقرى الضبعة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي شركة كابريكورن للبترول مسئولي السلامة والخدمات المجتمعية، وجمعية دار الأورمان، وبحضور مديري الأجهزة التنفيذية المعنية؛ وذلك لمناقشة مبادرة المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود المحافظة في إقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية المقترحة وفقا للاحتياجات والأولويات لخدمة أهالي قرية سواني سمالوس وجلالة بالضبعة.

تعاون شركة كابريكورن بالمشاركة المجتمعية

وأكد محافظ مطروح، تعاون شركة كابريكورن والجدية والفاعلية في جهود المشاركة المجتمعية، والحرص على التنسيق للوقوف على الاحتياجات والمستحقين مع زيارتهم للقرى المستهدفة على الطبيعة خلال الثلاث أيام الماضية لمتابعة متطلبات واحتياجات الأهالي.

خدمات مياه وصحة وتعليم للقري

وخلال اللقاء جري عرض دليل كامل من خلال المحافظة لكل قرية بتعداد السكان والاحتياجات ورؤية ومقترحات كل جهة مع الترحيب بالمشاركة المجتمعية وفق الأولويات في عدد من المجالات كحصاد مياه الشرب «الأمطار» والتعليم وتوفير مشروعات للمرأة والشباب والخدمات الطبية والعلاجية والسيطرة وفق الاعتماد المتوفر، مع المرونة في المقترحات لتحقيق الأولويات والوصول للمستحقين.

وأوضح ممثلي الشركة انه بدأ العمل بمصر في 2021 في أكثر من موقع استكشاف وإنتاج منها بالصحراء الغربية جنوب الضبعة، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع دراسات تقييم الأثر المجتمعى، والتشاور واحتياجات أقرب المناطق المستهدفة المحيطة، لتحقيق المشاركة المجتمعية والتعاون لخدمة اهالي المنطقة.

مشروعات آبار وأبراج حمام

وأوضح محافظ مطروح في بيان أنه وقع الاختيار علي قريتي سوانى سمالوس وجلالة بمركز الضبعة مع مقترح تقديم خدمات خلال عامين ومنها حتى عام 2024 مستهدف إقامة عدد من المشروعات على مراحل منها إقامة 18 بئر تجميع مياه و20 مشروع تربية أغنام وماعز و8 غيات حمام وتدريب 43 سيدة وشابا و6 قوافل طبية وأخرى بيطرية بقرية سوانى سمالوس، وإقامة 30 بئر تجميع مياه و30 مشروع أغنام وماعز و5 أبراج حمام وتدريب 65 سيدة وشاب و6 قوافل طبية وأخرى بيطرية لخدمة اهالي قرية جلالة.