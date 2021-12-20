محافظ مطروح: بئر و3 أفدنة لـ160 شابا بـ400 مليون جنيه بمشروع «ازرع واتملك»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من تنفيذ مشروع تسليم 3 أفدنة وبئر مياه في قرى مراكز مطروح، وهو المشروع الزراعي للشباب لزراعة 3 أفدنة مع حفر بئر نشو بجوار قطعة الأرض، لتجميع مياه الأمطار بها واستخدامها في الشرب والري التكميلي للزراعات.

تفاصيل المشروع الزراعي للشباب في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بالمحافظة في ختام احتفالات مطروح بعيدها القومى الـ106، إن المشروع يوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويفتح لهم مصدر رزق، من خلال زراعة ثلاثة أفدنة بالزراعات المناسبة لطبيعة مطروح كمحافظة صحراوية، ويستفيد من هذا المشروع 160 شابا بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل من المحافظة.

تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في مطروح

وقال المهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية بمحافظة مطروح في تصريح لـ«الوطن»، إن قطع الأراضي الزراعية التى يستفيد منها الشباب تتبناها المحافظة تحت رعاية محافظ الإقليم، وسيتم تمليك الأراضى لهم بعد مرور سنوات على دوام الزراعة وحصاد مياه الأمطار في الآبار لتعظيم الاستفادة من الأمطار وتجميعها وتخزينها، خاصة أن مطروح تشهد في موسم الخريف والشتاء سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار في العديد من المناطق شرق وغرب مطروح.

إنشاء 462 بئرا وصيانة آبار رومانية عميقة

وأكد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح لـ«الوطن»، إنشاء عدد 6 خزانات سعة 60 متر مكعب و3 آبار من مؤسسة الروان بإجمالي 20 مستفيدا و462 بئر نشو لجمع مياه الأمطار، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسه نبض الحياة وسقيا الماء مؤسسة الروان، إضافة إلى إنشاء 238 موقع آبار نشو من خطة محافظة مطروح.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن هناك تعاونا مستمرا بين مديرية الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، لافتا إلى تنفيذ 21 دورة تدريبية على تخطيط وإدارة المشروعات الصغيره لعدد 420 شابا وفتاة.