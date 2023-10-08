انطلاق اختبارات القبول بمعاهد القراءات في مطروح

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن انطلاق الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب معاهد القراءات بمرحلتي «التجويد والعالية»، خلال لجان عقدت بمعهد فتيات قراءات مطروح، بحضور الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة، في ظل هدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

مواد الاختبارات بمرحلة التجويد

وقال الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، بالمنطقة الأزهرية بمحافظة مطروح إن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد، القرآن الكريم، والخط العربي، والحساب، والإملاء، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد، القرآن الكريم، والتجويد علميًا، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

دراسة القرآت في الأزهر الشريف

وأضاف مدير التعليم النوعي، ببيان أن الدراسة في معاهد القراءات في الأزهر الشريف بمرحلة التجويد تستمر لمدة عامين دراسيين؛ يدرس فيهما الطالب رواية حفص، وحفظ متن «تحفة الأطفال»، ومتن «الجزرية»، لافتاً إلى أنه يشترط في المتقدم إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما تشتمل الدراسة بمرحلة العالية لمدة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب القراءات العشر الصغرى، مع حفظ متني الشاطبية والدرَّة، والمواد الشرعية وعلوم القرآن؛ وهي تعادل الثانوية الأزهرية، موضحا أنه ويشترط أن يكون المتقدم أزهريًّا، وألا يتجاوز عمره عن 18عاما، وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا.

ومن ناحية أخرى تابع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، أعمال المباني الإنشائية الخاصة ببيت شباب الأزهر بعلم الروم، والوقوف على آخر المستجدات وما تم الوصول إليه، ومدى الجدية في العمل والتنفيذ.