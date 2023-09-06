«أزهر مطروح» يتسلم نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية

تسلم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، عن العام الدراسي 2022 /2023، بحضور عطية سالم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

منظومة امتحانات الدور الثاني

وأكد رئيس المنطقة، جهود إدارة الامتحانات بمنطقة مطروح الأزهرية وكل المشاركين في أعمال الامتحانات، ودورهم في نجاح منظومة الامتحانات في الدور الثاني، وخروج الامتحانات على النحو والصورة الأفضل، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها علمي وأدبي، خلال الساعات الماضية.

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ولفت رئيس أزهر مطروح إلى أن نسبة النجاح الثانوية الأزهرية بالنسبة للقسم الأدبي الدور الثاني بلغت 71.71%، بينما العلمي 67.63%، وذلك بنسبة نجاح عامَّة للدور الثاني للقسمين 70.36%.