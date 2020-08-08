انطلاق امتحانات النقل لطلبة معاهد القراءات بالأقصر

انطلقت اليوم السبت، بمحافظة الأقصر، امتحانات النقل والشهادة لطلاب وطالبات معاهد القراءات بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تفقد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة سير الامتحانات بلجنة معهد فتيات الأقصر، وذلك بدءا من توزيع الأسئلة، وتعقيم وتطهير جميع اللجان قبل بداية الامتحان، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا والتباعد بين الطالبات داخل اللجان.

وأكد إبراهيم، على أنه لم ترد شكاوى من الأسئلة أو الامتحانات، وقد رافقه أثناء الزيارة الشيخ حربي أحمد على مدير التعليم النوعي والشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي وأحمد على مدير إدارة الامتحانات.

وكانت قد قامت الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، باستلام معهد باويل الابتدائي الإعدادي بإدارة إسنا شرق بعد تجديده حتى يكون لائقاً بالعملية التعليمية، حيث أوضح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أنه وفى إطار سياسة الأزهر تتم هذه الإنشاءات طبقا لمواصفات الجودة والاعتماد والتي تهيئ للطالب مناخا تعليميا متميزا، وترتقي بالتعليم الأزهري على كافة المستويات.