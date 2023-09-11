أزهر مطروح تطلق برنامج «اكتشف» لتنمية المهارات الطلاب

أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي «اكتشف» لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف الرابع، والخامس، والسادس، في معهد مطروح النموذجي الإبتدائي، والذي يستمر لمدة 4 اشهر، ويهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

أنشطة للتلاميذ في نادي العلوم

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إن «نادي العلوم» ينفذ في معهد مطروح النموذجي الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤول البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التى يدرسها التلاميذ فى تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملى ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

تنمية مهارات التلاميذ في المعاهد الأزهرية بمطروح

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ببيان للقائمين علي البرنامج في المعهد النموذجي بمطروح، بضرورة الإهتمام بالموهوبين والعمل على دعمهم وتنمية مهاراتهم في المجالات كافة.