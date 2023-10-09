أسعار المكرونة على بطاقة التموين.. متاح صرفها بفارق نقاط الخبز

تضم قائمة أسعار السلع التموينية، سلعة المكرونة بأوزان مختلفة، ضمن مقررات السلع المدعمة التي يجري صرفها حاليا لحاملي البطاقات منذ بداية شهر أكتوبر ويستمر صرفها حتى نهاية الشهر الجاري.

سعر المكرونة في التموين

وجاء سعر المكرونة في التموين، مستقر كما هو عند 13 جنيها للكيس وزن 800 جرام، و6.50 جنيه للكيس وزن 400 جرام، وتتيح وزارة التموين شراء المكرونة على بطاقة التموين بفارق نقاط الخبز أو بباقي مبلغ الدعم المخصص للأسرة بعد صرف حصة الزيت والسكر، إذ يجرى تحديد حصة بطاقة التموين من سلع فارق نقاط الخبر بعد صرف حصة الدعم للأسرة، بواقع كيس واحد لكل فرد بحد أقصى 6 أكياس سكر، وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات.

أسعار السلع التموينية

وكانت مصادر في وزارة التموين أكدت لـ«الوطن»، ثبات جميع أسعار السلع التموينية المدعمة التي يتم ضخها من مخازن الجملة لمنافذ بقالي التموين، مؤكدة عدم زيادة أي سلعة تموينية خلال الفترة المقبلة.