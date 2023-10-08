سقوط أجزاء من عقار بالمنتزه بالإسكندرية.. وحواجز خشبية لحماية المواطنين

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه فور سقوط أجزاء من العقار 10 شارع الصفا من شارع مسجد السلام بحي المنتزه أول؛ انتقلت على الفور إدارات الحي المعنية، لتأمين المواطنين وإزالة الأجزاء الخطرة التي تُهدد حياة المواطنين، كما تم عمل حواجز خشبية لحماية المارة من التعرض للمخاطر حول العقار لحين الانتهاء من أعمال إزالة الأجزاء المعلقة.

إزالة الأجزاء المعلقة

وأضاف رئيس حي المنتزه، أن الحي اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار، وجرى إبلاغ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقييم العقار وإصدار القرار اللازم حول هدمه أو ترميمه، بناء على قرار اللجنة وجاري العمل على إزالة الأجزاء الخرسانية المعلقة التي تُمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

إزالة مخالفات بناء

وأضاف اللواء سحلول أنه ورد بلاغ للحي لوجود بناء مخالف توجهت إدارة الأزمات والكوارث ووحدة الإزالة الفورية لاتخاذ اللازم حيال المخالفات، جرى رصد بناء مخالف بعزبة محسن رقم 9 بجوار الأرض الفضاء، وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية للسملات للبناء سور مخالف والتحفظ على كمية من الخشب، وجرى رصد أعمال بناء لصب سقف الدور الثالث عزبة الحاج على طريق الخمسماية العوايد مدخل المجيرة، وجرى التحفظ على حديد وكمية من الخشب.