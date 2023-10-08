سعر الدولار في البنوك المصریة بنهاية التعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية التعاملات اليوم الأحد، وسجل متوسط سعره حوالي 30.82 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للبنك المركزي، فقد بلغ سعر الدولار حوالي 30.82 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

كما استقر سعر الدولار في البنك الأھلي المصري عند 30.82 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وبحسب ما اعلنه بنك مصر فإن متوسط سعر الدولار سجل 30.82 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، حوالي 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامي بنهاية تعاملات اليوم الأحد، للشراء 30.90 جنيه، بينما بلغ سعر البيع حوالي 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB حوالي 30.85 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندریة

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع حوالي 30.95 جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد.