استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس

واصلت أسعار العملات الأجنبيه استقرارها أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك صباح اليوم الخميس، 28 سبتمبر 2023، مقارنةً بالفترة الماضية، التي شهدت تحركات طفيفة في سعر صرف بعض العملات الأجنبيه.

وفي سعيها لتوفير خدمات جيدة لقرائها، وفرت «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار العملات في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري، ليحقق ما قيمته 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، واصل سعر الريال السعودي استقرار سعر صرفه ليحقق 8.22 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل إلى 8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف اليورو اليوم، 32.31 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو ما قيمته 32.72 جنيه للبيع، و32.50 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، فقد سجل في بنك مصر 37.53 جنيه للبيع، و37.30 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.44 جنيه للشراء، و37.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 99.72 جنيه للشراء، و100.06 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، 100.16 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.