توافد أبناء كفر الشيخ بمكاتب الشهر العقاري لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهدت اليوم الأحد، مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، تحرير المئات من توكيلات الدعم، وذلك لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من داخل مقار الشهر العقاري بالإقليم، بهدف دعم الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، التي تجري مع حلول الشهر الأخير من نهاية العام الحالي 2023، بينما تعالت الأصوات المؤيدة للرئيس السيسي «معاك ياريس هنكمل المشوار والمشروعات».

توافد المئات من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري

بينما شهدت مقار الشهر العقاري في كفر الشيخ، اليوم الأحد، توافد عدد كبير من أبناء المحافظة، في مسيرات حب وتأييد لقائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي جعل مصر منارة في شتى المجالات.

دعم الرئيس السيسي طاقة أمل وحياة

ويؤكد المستشار القانوني محمد الأجرود، المحامي بالنقض، وأمين حزب حماة الوطن، في محافظة كفر الشيخ، ل«للوطن»، أن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، هو أمل وحياة نحو المستقبل للأجيال المقبلة، بما يقدمه الرئيس السيسي من إنجازات وتحقيق المستحيل من المشروعات القومية في وقت قياسي، هو جدار الحماية نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة.