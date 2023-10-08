حملة «كن مع الوطن» بإيطاليا: نستهدف عرض أفلام وثائقية عن إنجازات الرئيس السيسي

كشف الدكتور وائل عبدالقادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ومسئول حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» بإيطاليا، أنَّ هناك تواصل دائم مع منسق الحملة في الخارج، نصر مطر وذلك لاطلاعه على ما يتم القيام به لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا التي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في أوروبا.

خطة عمل للوقفات للبدء فيها بمجرد انتهاء توثيق التوكيلات

وأضاف مسئول حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» بإيطاليا، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ التنسيق بين مسؤولي الحملة في كل المقاطعات الإيطالية وذلك بهدف وضع خطة عمل للوقفات التي سيتم البدء فيها بمجرد الانتهاء من توثيق توكيلات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

عرض أفلام وثائقية عن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي

وأكد مسئول حملة مواطن لدعم مصر في إيطاليا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد عددا من الفعاليات في مقدمتها عقد ندوات للتعريف بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وعرض أفلام وثائقية عن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي وحقق فيها إنجازات كبيرة منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن، لدعمه بالانتخابات الرئاسية.