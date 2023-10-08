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حملة «كن مع الوطن» بإيطاليا: نستهدف عرض أفلام وثائقية عن إنجازات الرئيس السيسي

كتب:

منة عبده
11:41 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
الجاليات المصرية بالخارج

الجاليات المصرية بالخارج

كشف الدكتور وائل عبدالقادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ومسئول حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» بإيطاليا، أنَّ هناك تواصل دائم مع منسق الحملة في الخارج، نصر مطر وذلك لاطلاعه على ما يتم القيام به لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا التي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في أوروبا.

خطة عمل للوقفات للبدء فيها بمجرد انتهاء توثيق التوكيلات

وأضاف مسئول حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» بإيطاليا، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ التنسيق بين مسؤولي الحملة في كل المقاطعات الإيطالية وذلك بهدف وضع خطة عمل للوقفات التي سيتم البدء فيها بمجرد الانتهاء من توثيق توكيلات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

عرض أفلام وثائقية عن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي

وأكد مسئول حملة مواطن لدعم مصر في إيطاليا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد عددا من الفعاليات في مقدمتها عقد ندوات للتعريف بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وعرض أفلام وثائقية عن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي وحقق فيها إنجازات كبيرة منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن، لدعمه بالانتخابات الرئاسية

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.