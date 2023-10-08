عضو بـ«الشيوخ»: حصول الرئيس السيسي على مليون و131 ألف تأييد «شهادة ثقة»

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على تزكية 424 نائبا من البرلمان، وتقديم عدد لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، شهادة تجديد للثقة من المصريين للرئيس في استكمال ملحمة التنمية التي بدأها الشعب والرئيس منذ 2014 حتى اليوم بإنجازات قياسية وغير مسبوقة.

إرادة المصريين ما زالت المحرك الرئيسي والباعث الأساس

وأضاف أنها تعكس الرغبة الشعبية الجارفة في استمرار معركة البناء، وحرص الشعب على الاصطفاف خلف قائدة لاستكمال المسيرة، لاسيما وأن إرادة المصريين وما زالت هي المحرك الرئيسي والباعث الأساسي، لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة.

واعتبر أن حصول الرئيس السيسي على أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة، و740 ألف تأييد من ضمن المليون والـ131 ألف تأييد التي حصل عليها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي من السيدات، أكبر دليل على ما حققته الدولة من تمكين ذهبي غير مسبوق لتلك الفئات، ما انعكس أيضا وتجلى في التقسيم النوعي للتزكيات الحاصل عليها الرئيس من نواب الشعب، مشددا أن إنقاذ الرئيس السيسي للبلاد في 30 يونيو لا ينسى حين استرددنا مصر من براثن جماعة الظلام ثم تجاوزنا التحدى، لكى نعيد البناء.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، في بيان له تأكيد حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى هذا المشهد المشرف الذي يليق بمصر والمصريين، والنظر لكل راغبي الترشح بعين الاحترام الواجب، ودعوتهم إلى خوض المنافسة الانتخابية بشرف.

رؤية مصر 2030

وأبدى ثقته في فوز الرئيس السيسي، لاستكمال تجربة مصر التنموية الشاملة، والتي تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن على مستوى البنية التحتية، والطرق، والنقل والتجارة والزراعة، بما يؤهلها مصر لمصاف الدول المتقدمة إذ انطلقت الدولة من خلال رؤية 2030 لبرنامج متكامل يسعى لإنقاذ الملايين من أهالينا، من واقع لا يليق بهم ولا بمصر سواء بإنشاء مدنٍ جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية وخطط للإصلاح على مستوى مختلف القطاعات، ورفع جودة حياة المصريين والتي تكللت بمبادرة حياة كريمة أيقونة الجمهورية الجديدة.