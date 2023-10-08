الحزب الاجتماعي الحر: موقف مصر ثابت من دعم الشعب الفلسطيني

قالت المستشارة عصمت الميرغني، رئيس ومؤسس الحزب الاجتماعي الحر، إن سياسة مصر إزاء القضية الفلسطينية راسخة لم ولن يتغير.

وأشارت المستشارة عصمت الميرغني، إلى أن مصر دائمًا كانت ترعى الحوار «الفلسطيني – الفلسطيني» وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ 11 نوفمبر 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني، كما دعمت مصر القضية الفلسطينية سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر ولا تزال مصر تدعم فلسطين قضية وشعبًا إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها.

مصر حريصة على حماية الشعب الفلسطيني

وقالت الميرغني: «تحرص مصر حكومة وشعب علي حماية الشعب الفلسطيني من الهجوم الإسرائيلي خلال العقود الست الماضية، والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية، فقد قدمت مصر الغالي والنفيس، كما أنها دائمًا ما تحذر من مخطط إسرائيل في التغيير الديموجرافي وتهويد القدس، ويمكننا الاستدلال على ذلك من بيان مصر أمام القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف التي اختتمت أعمالها في مارس 2016 باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي لدعم فلسطين والقدس الشريف، حيث كرر البيان التحذيرات المصرية المستمرة حول الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلًا عن التلاعب بالوضع الديموغرافي لسكانها.