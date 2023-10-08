«طوفان الأقصى» تشل إسرائيل.. إلغاء 300 رحلة جوية وتعليق الدراسة

أدت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها إحدى الفصائل الفلسطينية، إلى شلل كبير في دولة إسرائيل، إذ تسببت في إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية في مطار بن جوريون الدولي أكبر مطارات إسرائيل.

إلغاء رحلات سياحية وخسائر بالبورصة

وبحسب فضائية «القاهرة الإخبارية»، فإن خسائر البورصة الإسرائيلية كانت أكثر من 6% اليوم فقط، بعد يوم واحد من عملية طوفان الأقصى التي بدأت أمس السبت، وتم إلغاء رحلات السياحة مع إغلاق أغلب الشركات والمنتجعات والصيدليات وتعليق الدراسة في البلاد بجانب انقطاع الكهرباء جنوب إسرائيل وسط توقعات بتسجيل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بمليارات الشيكل الفترة المقبلة.

نزوح عدد كبير من الفلسطينيين

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت منظمة الأونروا أن 20300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس المنظمة في قطاع غزة، في غضون القصف الإسرائيلي على القطاع.

تضامن عربي ودعوة لاجتماع عاجل

وأصدرت عدة دول عربية بيانا منها مصر والأردن والإمارات والسعودية داعين إلى التهدئة، في الوقت الذي دعت المملكة المغربية إلى عقد اجتماع عاجل في جامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في فلسطين والتوصل إلى طريقة للحل.