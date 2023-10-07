إسرائيل تعلن مقتل 250 شخصاً حتى الآن في عملية «طوفان الأقصى»

أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، قبل قليل، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس في عدة مناطق بمحيط قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إلى 250 قتيلاً، بحسب بيان عاجل مساء اليوم نقلته فضائية «القاهرة» الإخبارية.

عدم الاستجابة للتحذيرات الفلسطينية

بدوره، ذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستجب للتحذيرات الفلسطينية طوال الفترة الماضية، بحسب خبر عاجل مساء اليوم السبت.

تقديم كل أشكال الدعم

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس محمود عباس أبو مازن وجه بتقديم كل أشكال المساعدة لقطاع غزة.

الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

في الوقت نفسه دعا حزب ليكود الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيمي المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.