محافظ قنا: لا صحة لانهيار مدرسة بأبوتشت أثناء اليوم الدراسي (صور)

نفي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الشائعات المتداولة في عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار مدرسة محمد الطاهر الابتدائية المشتركة بقرية بنى برزة بمركز أبوتشت أثناء اليوم الدراسي، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن المدرسة قائمة بالفعل، ولم يحدث بها أي انهيارات سواء جزئية أو كلية.

انهيار مدرسة بقنا

وأشار محافظ قنا إلى أن تداول شائعة انهيار المدرسة، تسبب في تجمهر أولياء أمور التلاميذ أمام المدرسة، مما استدعى إدارة المدرسة إلى إخلاء المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي، وتسليم التلاميذ إلى أولياء أمورهم.

ويهيب محافظ قنا القائمين على المنصات الإخبارية بتحري الدقة في نقل الأخبار وضرورة تلقيها من مصادرها الرسمية الموثقة للتحقق منها قبل نشرها، كما ناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة التي تسعى إلى إثارة الفتن وتزييف الحقائق و زعزعة الاستقرار.