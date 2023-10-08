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«تعليم الجيزة» تبحث حصر أعداد المعلمين بالمدارس لسد العجز

كتب:

أميرة فكري
06:08 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
وزير التربية و التعليم

وزير التربية و التعليم

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات هامة لموجهي المواد الأساسية بالمديرية، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024، الذي انطلق السبت الماضي، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

محافظة الجيزة

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة علي موجهي المواد الأساسية على عده نقاط أهمها:

- متابعة التوجيهات بالإدارات التعليمية للمدارس علي أرض الواقع داخل الفصول.

- تقديم تقرير للإيجابيات والسلبيات والعمل علي حلها فورا.

- حصر المعلمين وفقا للعجز والزيادة للعمل التطوعي للمواد بالمدارس.

- قوافل متابعات ستنشر بالإدارات التعليمية بشكل مستمر مع تبادل مواقعها لإعادة الزيارات لنفس الموقع ومتابعة تنفيذ التعليمات وشكر من استجاب وقام بإصلاح المعوقات ومحاسبة المقصرين.

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