«التعليم» تنظم تدريبا لمعلمي الصف السادس الابتدائي الثلاثاء المقبل

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، للتنبيه على معلمي الصف السادس الابتدائي وموجهي المرحلة الابتدائية والموجه الأول في الإدارات التعليمية وموجه عام المحافظة لمادة الرياضيات، بحضور التدريب الموجه من مستشار المادة.

تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أهمية وجود المعلمين والموجهين في قاعات الفيديو كونفرانس بالمديريات التعليمية، وذلك يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، في الساعة العاشرة صباحا لحضور التدريب الموجه من مستشار الرياضيات بوزارة التعليم.