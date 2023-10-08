مسلم: أستعد لطرح ألبوم جديد مكون من 15 أغنية

كشف الفنان مسلم عن قيامه حاليًا بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه تباعا خلال الفترة المقبلة على المنصات السمعية وقناته على «يوتيوب».

مسلم يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

أوضح «مسلم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن البومه الغنائي الجديد سيتضمن 15 أغنية، ويجرى إطلاقها على مراحل إذ يطرح كل فترة أغنية منه عبر المنصات السمعية ويوتيوب.

وأشار مسلم إلى أن أغنياته ستكون متنوعة بين السريع والرومانسي والكلاسيك كما تعوّد جمهوره منه خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه يركز حاليا على التمثيل بجانب الغناء والحفلات.

تصوير مسلم فيلم درويلة

يذكر أن مسلم ما زال يواصل تصوير مشاهده في فيلم «درويلة» الذي يجرى تصويره حاليا بعدد من أماكن القاهرة وحيث يشارك في بطولته كل من آيتن عامر ومحمود عبدالمغني ومحمد علي رزق وهو من فكرة وإنتاج محمد دياسطي وإخراج معوض إسماعيل وتدور أحداث في مكان يسمى «درويلة».