نقيب الإعلاميين: تغطية القاهرة الإخبارية لأحداث غزة كانت لحظية ومن قلب الحدث

أشاد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بتغطية قناة القاهرة الإخبارية للأحداث في غزة، قائلا إن التغطية كانت لحظية ومن قلب الحدث ونقلتها كما هي وقدمت الحقيقة الواضحة كما هي للمشاهد والمتلقي المصري والعربي.

القاهرة الإخبارية جعلت هناك رسمية للخبر

وأضاف «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه قبل وجود القاهرة الإخبارية كان مصدر المعرفة للمشاهد المصري هو الوسائل الخارجية التي بالطبع لها توجهات خاصة تنعكس على تغطيتها وما يجرى تقديمه للمشاهد المصري والعربي، ولكن بعد إطلاق القاهرة الإخبارية أصبحت الحقيقة كاملة بين يد المشاهد، وساعدت في تشكيل رأي عام حقيقي.

وأكد أن مصر أصبح لديها وسيلة رسمية تساهم في نقل الحدث، ما جعل هناك رسمية للخبر وتكذيب ودحض للشائعات وطرح للحقائق، وهي أمور مهمة جدا في العمل الإعلامي، خاصة في الوقت الحالي، كل هذا بفضل نقل القاهرة الإخبارية للأحداث في غزة بالأمس.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن المطلوب من الوسيلة الإعلامية التي تغطي أحداث في مناطق ساخنة، أن يكون لديها مراسليها في قلب الحدث على أن يكونوا مدربين على الضوابط المهنية، ملتزمين بسياسة مهنية وتحريرية واضحة، مع استجلاء الحقائق ومصدرة الأخبار التي ينقلها، وتواجد في قلب الحدث، كل هذا يضيف ويثمن دور الوسيلة الإعلامية.

وأكد أن كل ما جرى ذكره من هذه المتطلبات كان متواجدا بالفعل لدى القاهرة الإخبارية بنسبة 100%، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة فيها وفي موفديها لآداء عملهم بحيادية وبضوابط مهنية.

سعدة يطالب القاهرة الإخبارية باتساع شبكة مراسليها

وطالب «سعدة»، القاهرة الإخبارية باتساع شبكة مراسليها وموفديها في أماكن كثيرة على مستوى العالم، خاصة الساخنة منها والتي لديها استمرارية في استضافة الأحداث الإقليمية والدولية.