غزة تحت القصف الإسرائيلي.. تغطية متميزة لـ«القاهرة الإخبارية» عن الأوضاع في فلسطين

قدمت قناة القاهرة الإخبارية، تغطية استثنائية ومميزة لما يجرى داخل الأراضي الفلسطينية، إذ عرضت تقريرًا تحت عنوان «حتى مطلع الفجر.. غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل»، كما أذاعت بثا مباشرا لتفجير على الهواء في غزة، ولم تغفل التغطية عن وسائل إعلام إسرائيلية، إلى جانب التصريحات الخاصة في مداخلات هاتفية مع القناة، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال التقرير التالي:

وتناولت تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» عرض تقرير تلفزيوني تحت عنوان «حتى مطلع الفجر.. غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل»، إذ سلط التقرير الضوء حول ما يحدث داخل القطاع بعد انقطاع التيار الكهربائي وتصاعد القصف الإسرائيلي ليستهدف مباني سكنية كانت تأوي أسرًا وعائلات.

600 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 مصاب

وجاء في التقرير، أنَّ القصف الإسرائيلي ركز على شرق القطاع، لكنه لم يترك مكانًا إلا وطاله في أثناء الليل مثل قطاع غزة المكتظ بالسكان، كما أن الأطقم الطبية والمستشفيات وفرق التغطية الإعلامية لم تسلم من استهداف الاحتلال، فسقط أطباء وصحفيون ما بين شهيد ومصاب حتى إن إحدى قذائف الاحتلال كادت تقترب من مراسل قناة القاهرة الإخبارية، وهو يفيد بآخر المستجدات لتصيب منزلا بالقرب من مستشفى الوفاء.

وجاء في التغطية عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ هناك 600 قتيل وأكثر من 2000 مصاب منذ بدء «طوفان الأقصى».

تفجير على الهواء في غزة

كما أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، بث مباشر لتفجير على الهواء في غزة، إذ لم يغب أزيز الطائرات واستهداف المباني والأبراج السكنية عن المكان، بعدما طالب جيش الاحتلال عبر بعض الناطقين باسم سكان قطاع غزة، السكان، بترك منازلهم لأن عملية استهداف جديدة ستتمّ عبر قصف صاروخي بالمروحيات أو عبر الطائرات المقاتلة.

استشهاد 320 فلسطينيًا وإصابة 2000 جريح

وفى تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، استشهاد 320 فلسطينيًا وإصابة نحو 2000 جريح في قطاع غزة، ووقوع 7 شهداء و50 جريحًا بالضفة الغربية، مؤكّدة أنَّ الوضع مرشح لأن يزداد صعوبة، وأن إسرائيل تجهز لدخول قطاع غزة بمعداتها الثقيلة، مشددة على أنَّ إسرائيل تتعدى على المستشفيات والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة دون أي احترام للقانون الدولي، إذ جرى التنسيق مع مصر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

مستشار الرئيس الفلسطيني: انهيار المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية أمام مقاتلين بسطاء

وفي مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ ما حدث بالأمس يكشف حقيقة تريد إسرائيل تجاهلها، وهي أن القوة العسكرية الغاشمة وحدها لا يمكن أن تكون قادرة على توفير الأمن أو السلام أو استقرار، كما أننا شاهدنا انهيار هذه القوة العسكرية المدججة بأعتى أنواع الأسلحة، وانهيار المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية أمام مجموعة من المقاتلين البسطاء.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أنَّ هؤلاء المقاتلين البسطاء يملكون إرادة شعب يريد التخلص من الاحتلال، وهذه الحقيقة تريد إسرائيل تغافلها، فالاحتلال هو سبب كل المآسي التي تعيشها المنطقة، والمقاومة رد فعل على كل ما حدث الفترة الماضية، ونحن نحذر إسرائيل والعالم من أن الاحتلال سبب المآسي، كما أن العدوان الإسرائيلي على الأقصى سيجر مآسي علينا وعليهم.