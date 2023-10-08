نتنياهو يكشف تفاصيل اتصاله مع بايدن: دعم أمريكي كامل لإسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجدداً اليوم الأحد، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل قبل قليل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق: «نحن مقبلون على حرب طويلة وصعبة، وبدأنا التشكيل الهجومي، وسيستمر دون تحفظ حتى تحقيق الأهداف».

وأضاف نتنياهو أن «المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، وافق على تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد»، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل في حالة حرب وستنتصر، وقال إن حماس شنت هجوماً مفاجئاً ضد إسرائيل ومواطنيها، مطالبًا مواطنيه بالانصياع للتعليمات الأمنية.