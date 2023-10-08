آخر أخبار فلسطين وإسرائيل.. ارتفاع أعداد الضحايا من الجانبين ودعوات للتهدئة

يتزايد البحث على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، عن آخر أخبار فلسطين وإسرائيل، في ظل التطورات الراهنة المتعلقة بعملية «طوفان الأقصى»، التي بدأت أمس السبت، من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي ردت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف واسعة لقطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى من الجانبين، وسط دعوات متزايدة للتهدئة ووقف التصعيد.

وبحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، فإن دبابات إسرائيلية بدأت تنتشر على السياج الحدودي مع لبنان، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأحداث الراهنة.

تعليق الأردن على أخبار فلسطين وإسرائيل

يأتي تسارع أخبار فلسطين وإسرائيل في الوقت الذي استمع فيه مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى عرض قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، حول الجهود والاتصالات التي يقودها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لإطلاق تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وانعكاساته الخطيرة على المنطقة برمتها.

تطور أخبار فلسطين وإسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر أخبار فلسطين وإسرائيل، أن عدد الشهداء وصل إلى 370 شهيداً، حتى مساء اليوم الأحد، بينهم عدد من النساء والأطفال، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 600 قتيل إسرائيلي منذ بداية عملية «طوفان الأقصى»، فجر أمس السبت.