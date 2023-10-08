لماذا انسحب منافس الاتحاد السكندري من البطولة العربية بعد أحداث فلسطين؟

ألقت أحداث فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي أطلقت خلالها حركة حماس الفلسطينية في غزة عملية «طوفان الأقصى»، وبدأتها بإطلاق نحو 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بظلالها على البطولة العربية لكرة السلة التي تستضيفها قطر في الوقت الراهن.

استشهاد أفراد أسرهم يدفع فريق خدمات البريج الفلسطيني إلى الانسحاب

البطولة التي يشارك فيها الأهلي والاتحاد السكندري ممثلان عن مصر، كان مقررا أن يواجه خلالها زعيم الثغر نظيره خدمات البريج الفلسطيني، في الدور ثمن النهائي من البطولة، إلا أن أحداث فلسطين دفعت الأخير للانسحاب من البطولة، فماذا حدث؟

النادي الفلسطيني أخطر الاتحاد العربي باعتذاره عن عدم استكمال مباريات البطولة العربية، بعد استشهاد عدد من أسرهم في أحداث فلسطين التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية.

الاتحاد العربي لكرة السلة يكشف سبب انسحاب بطل فلسطين من البطولة العربية

عبد الله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، أعلن بشكل رسمي إلغاء مباراة خدمات البريج الفلسطيني أمام الاتحاد السكندري، وتأهل الأخير إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، لمواجهة الفائز من الأهلي المصري والفتح السعودي.

«شلبي» أكد أن الاتحاد العربي قبل اعتذار بطل فلسطين الذي يعيش لاعبوه مأساة حقيقية بعد استشهاد بعض أفراد أسرهم في الأحداث الأخيرة.

جيش الاحتلال شن غارات على قطاع غزة، مساء أمس السبت، ردا على عملية «طوفان الأقصى»، أسفرت عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1990 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، بينما وصلت حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 300 و1864 جريحًا منهم 19 موتًا سريريًا، و326 في حالة خطيرة.