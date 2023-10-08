الصحة تصدر تعليمات وقائية للمسافرين إلى الدول المنتشر بها «بق الفراش»

أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا رسميا، بشأن انتشار بق الفراش، مشيرة إلى متابعتها للتقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن بق الفراش هي حشرات صغيرة من غير أجنحة تختبئ في شقوق وطيّات المراتب، وفي أشياء أخرى، مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران، مشيرة إلى أنه قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي المناطق الأخرى تختبئ أيضًا هذه الحشرة في بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش.

بق الفراش لا ينقل العدوى

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يُعرف عن بق الفراش أنه ينقل العدوى إلى البشر، ولكن تظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانًا خلال فترة تتراوح بين بضعة ساعات إلى 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ.

واستكملت الوزارة بأنه عادة لا تشكل لدغات بق الفراش تهديدًا صحيًا، وأفضل طريقة لعلاج اللدغة هي:

- تجنب خدش المنطقة - وضع الكريمات الملطفة والمستحضرات المطهرة.

- تناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب.

إجراءات وقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش

وأوضحت الوزارة، أنه قبل السفر لابد من استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التي يسهل غسلها واكتشاف تواجد الحشرات عليها الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية.

وأكدت أنه خلال الإقامة علي المواطنين معاينة الغرف والتأكد من عدم وجود حشرات أو أي آثار لها وكذلك معاينة الفراش والستائر والموكيت، بالإضافة الي تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير، وعند العودة لابد من غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة فحص شنط السفر جيدًا وغسلها بعد تفريغ محتوياتها.

وختمت وزارة الصحة والسكان بأنه يتم اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول الجوية البحرية البرية، والتوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري.