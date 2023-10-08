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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من المستشار الألماني لبحث وقف التصعيد في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
08:38 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني، أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذا في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع، من خلال دعم مسار التهدئة، ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام، على أساس حل الدولتين، وفقا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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