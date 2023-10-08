حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

محمود فوزي يستقبل وفد التنسيقية

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي أشاد في بداية اللقاء بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب، والالتزام بالدقة والشفافية، إذ أنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي، مؤكدًا ضرورة نقل تلك الخبرة في توعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة فئة الشباب.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشيد بالإنجازات

ومن جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعرض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية بمؤتمر حكاية وطن، مؤكدين دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، مع العمل على توعية المصريين على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.