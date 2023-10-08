الجالية المصرية بهولندا تواصل توثيق تأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قام عدد من أبناء الجالية المصرية في هولندا، اليوم الأحد، بتوثيق تأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال عيسى الفار، مسؤول حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار «كن مع الوطن» في هولندا، إن هناك دعما كبيرا من أبناء الجالية المصرية في هولندا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مسؤول حملة مواطن لدعم مصر في هولندا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في هولندا على السفارة المصرية لتوثيق تأييدات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دليل واضح على الشعبية الهائلة التي يتمتع بها المرشح بين أبناء الجالية المصرية في هولندا.