رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الجالية المصرية بهولندا تواصل توثيق تأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

منة عبده
09:43 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
جانب من توثيق التأييدات

جانب من توثيق التأييدات

قام عدد من أبناء الجالية المصرية في هولندا، اليوم الأحد، بتوثيق تأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال عيسى الفار، مسؤول حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار «كن مع الوطن» في هولندا، إن هناك دعما كبيرا من أبناء الجالية المصرية في هولندا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مسؤول حملة مواطن لدعم مصر في هولندا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في هولندا على السفارة المصرية لتوثيق تأييدات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دليل واضح على الشعبية الهائلة التي يتمتع بها المرشح بين أبناء الجالية المصرية في هولندا.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من المستشار الألماني لبحث وقف التصعيد في غزة

الرئيس السيسي وأبو مازن يبحثان التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي أهمية وقف التصعيد في غزة

الرئيس السيسي وملك الأردن يتفقان على تعزيز جهود تحقيق التهدئة في المنطقة
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.