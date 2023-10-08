«الصحة الفلسطينية»: 413 شهيداً و2300 مصاب في هجمات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى 413 شهيداً، بالإضافة إلى نحو 2300 مصاب في هجمات الاحتلال، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أنّ الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإعلان دولة فلسطينية.

ومن جانبه، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ هجمات الاحتلال نتج عنها 370 شهيدا و2200 مصاب، وفقا لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، ضمن تغطيتها للاحداث الجارية في قطاع غزة.