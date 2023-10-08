المنشآت الفندقية: دورة تدريبية مجانية للعاملين بالفنادق حول مكافحة الآفات

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه استمراراً لدور الغرفة في مساندة الفنادق لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للسائحين والزوار، وبالتنسيق مع الجمعية المصرية للمشتغلين بمكافحة الآفات والحشرات تقرر تنظيم دورة مجانية في آليات مكافحة الآفات لكل من مديري الجودة وسلامة الغذاء والمسئولين عن المكافحة بالفنادق ، فضلا عن شيف الاستيوارد والاشراف الداخلي بالفنادق.

دورات مجانية

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كافة فنادق محافظة البحر الأحمر، أن تلك الدورات المجانية ستقام بمسرح أحد الفنادق لمدة 3 أيام في الفترة من 14 وحتى يوم 16 أكتوبر الجاري يومياً من 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.

وأشار إلى أن الدورة تتضمن تعليمات هيئة سلامة الغذاء وأحدث طرق المكافحة المعمول بها حاليا وسيقوم بإلقاء المحاضرات نخبة متخصصة ومتميزة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في هذا المجال.