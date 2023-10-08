«مستثمري السياحة»: ارتفاع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، تحسن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وقال «عبداللطيف»، إن نسب الإشغال الفندقي تراوحت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري ما بين 65 إلى 70%، وهي نسبة تبدو جيدة في ظل تراجع أعداد السياح المصريين والعرب الوافدين للمدينة بسبب بدء العام الدراسي.

إجازات الكريسماس ورأس السنة

وأضاف عضو جمعية مستثمري السياحة لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ ستبدأ في التراجع النسبى خلال الأسابيع المقبلة، على أن تعاود الارتفاع مجددا منتصف شهر ديسمبر المقبل بسبب إجازات الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية .

إيطاليا أكثر الدول إرسالا للسياح لشرم الشيخ

وأشار عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إلى أن إيطاليا كانت أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى شرم الشيخ خلال 9 الأشهر الأولى من العام الجاري، موضحا أن الشهر الجاري شهد تراجعا في أعداد السياح الإيطاليين الوافدين للمدينة، متابعا «رغم استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن هناك عددا جيدا من السياح الروس يتواجد حاليا بمدينة شرم الشيخ».