غرفة السياحة: 100 ألف مصري أدوا مناسك العمرة منذ 5 سبتمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ انطلاق رحلات العمرة في 5 سبتمبر وحتى الآن وصلت إلى نحو 100 ألف معتمر.

نسب المسافرين للعمرة خلال الشهر الجاري

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تراجع في أعداد المواطنين المسافرين للعمرة منذ بدء شهر أكتوبر الجاري، مرجعا ذلك إلى بدء العام الدراسي بالجامعات والمدارس وعزوف غالبية المواطنين عن السفر لأداء مناسك العمرة خلال بدايات الدراسة، موضحا أن أعداد المعتمرين ترتفع مجددا بداية من شهر يناير المقبل وحلول شهر رجب، وإجازة منتصف العام الدراسي.

أسعار برامج العمرة حاليا

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال شهر أكتوبر الجاري تبدأ من نحو 22 ألف و500 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الأسعار أقل من أسعار البرامج خلال الشهر الماضي بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3 آلاف جنيه.