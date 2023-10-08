«السياحة»: الفنادق مسؤولة بشكل كامل عن تصرفات العاملين بها تجاة النزلاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار أكدت أن الفنادق ستكون مسؤولة مسؤولية تامة عن أي تصرفات للعاملين بها، يكون لها أي تأثير على المقصد السياحي المصري.

النوادي الصحية بالفنادق

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أنه قد تلاحظ لأعضاء لجان وزارة السياحة والآثار، أثناء المرور على المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة، وأن الشركات المالكة للفنادق أو شركات إدارة الفنادق تسند تشغيل النوادي الصحية بالمنشآت الفندقية لشركات وكيانات خارجية «مستغل خارجي»، حيث تختار هذه الشركات العاملة بها دون تدخل إدارة الفندق مما قد ينتج عنه ارتكاب بعض هؤلاء العاملين لسلوكيات قد تكون سلبية تجاة رواد الأندية الصحية.

شركات الأنشطة الترفيهية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه تلاحظ أيضا للجان وزارة السياحة قيام العديد من الفنادق بالتعاقد مع شركات الأنشطة الترفيهية «animation»، دون أن يكون لإدارة الفنادق أي تدخل في معايير اختيار أعضاء الفرقة الترفيهية التي تقدم ذلك النشاط داخل الفندق مما قد يؤدي إلى ارتكاب بعض هؤلاء العاملين لسلوكيات قد تكون غير صحيحة تجاه رواد المنشأة.