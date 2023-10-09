مجمع الصناعات ومكتب خدمة المسثمرين.. مشروعات تنعش اقتصاد المنيا

قدم مجمع الصناعات الصغيرة ومكتب خدمة المستثمرين في محافظة المنيا، فرصًا حقيقية للشباب وزاد من فرص العمل لسكان المحافظة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

تسهيل الإجراءات والتراخيص للمستثمرين

يعد مكتب خدمة المستثمرين مركزًا مخصصًا لتقديم خدمات للمستثمرين، وقد تم بناؤه على مساحة 240 مترًا مربعًا كجزء من خطة الدولة لتعزيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمستثمرين.

وتمت فكرة إنشاء هذا المكتب بعد اجتماع بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ووفد من الاستثماريين الأوروبيين، الذي وافق على إنشاء مكاتب في محافظتي المنيا والسويس، وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص أراضي في المناطق الصناعية في عدد من المحافظات، بما في ذلك محافظة المنيا، حيث تم تخصيص 10 آلاف متر مربع لهذا المشروع، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 250 مترًا مربعًا بهدف توفير التسهيلات للمستثمرين تحت مظلة واحدة.

يوفر المركز جميع الخدمات اللازمة لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات، بما في ذلك التوثيق والترخيص واستخراج السجل التجاري وغيرها من المستندات المطلوبة، بدلاً من الذهاب إلى وزارة الاستثمار، حيث يتصل المركز بالمركز الرئيسي في الوزارة من خلال شبكة إلكترونية، مما يسهل عملية تقديم الخدمة تحت مظلة واحدة.

إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة

أما بالنسبة لمجمع الصناعات الصغيرة، فقد صدرت توجيهات من رئيس الجمهورية لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة المنيا، حيث تم تخصيص مساحة 85 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالمطاهرة لإقامة 68 مصنعًا صغيرًا يخدم الشباب ويوفر أكثر من 2500 فرصة عمل، بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح المرحلة الأولى من مصنع الجيزة للملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بالمنيا في عام 2019، ويعمل هذا المصنع على إنتاج الملابس الجاهزة بأعلى معايير الجودة والتكنولوجيا، ويوفر فرص عمل للمواطنين في المحافظة.