كورنيش المنيا.. 35 مليون جنيه لتطوير المتنفس المجاني الوحيد للغلابة

كورنيش المنيا، يعد المتنفس المجاني الوحيد للأهالي، وواحدا من أبرز المعالم التي تميز محافظة المنيا، حيث شهد إجراء عمليات تجديد وتطوير شاملة على مدار السنوات العشر الماضية، فقبل التطوير، كان الكورنيش يتكون من مسطحات خضراء وممشى ترابي، وكان المتنفس المجاني الوحيد الذي يستخدمه سكان المحافظة البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين نسمة.

تحويل الكورنيش إلى وجهة حضرية

اهتمت الدولة بتحويل الكورنيش إلى واجهة حضرية تليق بالسكان وبلغت تكلفة تطوير الكورنيش البالغ طوله أطول كورنيش في صعيد مصر 35 مليون جنيه، وتم تنفيذ العملية على 4 مراحل مختلفة، أضفت لمسات جمالية وحضارية على المدينة، وأصبح الكورنيش واجهة مشرفة للزوار.

تم افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة في يوليو 2022، وتمتد على طول 492 مترًا على نهر النيل، بتكلفة إجمالية قدرها 10.5 مليون جنيه، إذ يتميز الكورنيش بوجود مقاعد عائلية وفردية، وممشى لممارسة الرياضة، وممشى يمتد على طول نهر النيل مباشرة، ودورات مياه، وتم زراعة الأشجار وتصميم أعمدة الإنارة بشكل جمالي مميز.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لـ«الوطن»، أن تطوير الكورنيش تم على أربع مراحل، بطول 1823 مترًا ومساحة تصل إلى 66 ألف متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية للتطوير 35.3 مليون جنيه، وتم تركيب كاميرات المراقبة لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، وتم تنظيم حركة السير وعدم السماح بركن السيارات بالقرب من الكورنيش.

موقع مجاني لتصوير الأفراح والمناسبات

وأشاد أهالي المحافظة ومنهم محمد علي، محمود فتحي، خالد فهمي، بالتطوير الذي شهده الكورنيش، واعتبروه واحدة من أجمل المناطق الترفيهية في المحافظة التي يزورها الآلاف يوميًا، حيث يتم استخدام الكورنيش كموقع مجاني لتصوير الأفراح والمناسبات السعيدة.

وأشاد عبد الرحمن محمد، بالكورنيش وقال إنه يضم مساحات خضراء وممشى للمشي وممشى لممارسة الرياضة، وأماكن للجلوس والاسترخاء، بالإضافة إلى دورات المياه وأعمدة الإنارة الجميلة، وتم تنفيذ تطوير الكورنيش على مراحل مختلفة، واستغرق الأمر نحو 5 سنوات، وتم تخصيص ميزانية كبيرة لهذا المشروع وتم توجيه الاهتمام الكبير من الدولة لتحقيق هذا التحول، حيث تم تركيب كاميرات المراقبة لتعزيز الأمان وتوفير حماية للزوار، وتم تنظيم حركة المرور ومنع ركن السيارات بالقرب من الكورنيش لتوفير مساحة أكبر للزوار.

وقال محمد نادي، إنه بفضل هذا التطوير، أصبح الكورنيش في المنيا مكانًا مفضلًا للترفيه والاستجمام للسكان، حيث يتوافد الآلاف من الأشخاص يوميًا للاستمتاع بالمناظر الجميلة والمساحات الخضراء والنشاطات المتاحة هناك، كما يستخدم الكورنيش أيضًا كموقع للتصوير للأفراح والمناسبات السعيدة، ما يجعله مكانًا مميزًا للاحتفالات.

ولم يحظَ تطوير الكورنيش بإعجاب المنياوية فقط فقد أشاد السفير فرانسوا كورنيه، سفير بلجيكا في القاهرة، بجمال المنيا وأمانها خلال زيارته الكورنيش في المنيا واعتبره واحدًا من أبرز المعالم التي تم تجديدها في المحافظة، حيث تم تحويله إلى وجهة حضرية جميلة ومريحة للسكان والزوار على حد سواء.

ويعكس تطوير الكورنيش في المنيا الاهتمام المتزايد من الدولة بتحسين المناطق الحضرية وتوفير بيئة مريحة وجميلة لأهالي صعيد مصر، حيث ساهم مثل هذا التطوير في تعزيظ السياحة المحلية ويجذب المزيد من الزوار والاستثمارات إلى المحافظة.