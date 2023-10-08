بيت العائلة المصرية بألمانيا: دشنا حملة «كن مع الوطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أننا بدأنا بتدشين حملة «كن مع الوطن» للتنسيق بين الجاليات المصرية وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأنه حق دستوري في الداخل والخارج ولم يكن موجودا للمصريين في الخارج فترة كبيرة جدًا في الماضي، وفي الفترة الحالية اكتسبناه بفضل القيادة السياسية الحكيمة.

أهمية الانتخابات الرئاسية والمشاركة حق دستوري

وشدد رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، على أهمية الانتخابات الرئاسية والمشاركة حق دستوري لكل مواطن مصري، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات للمصريين في الخارج كان حقا غائبا لفترات طويلة وعودته جاءت بفضل القيادة السياسية الحكيمة، وهم الآن في مرحلة جمع التوكيلات كمصريين في الخارج.

نحن مع الرئيس السيسي

وتابع: «نحن مع الرئيس السيسي ونعرض الإنجازات وإزاي نحافظ على استمرار الاستقرار والأمن، ونحتاج رئيس قوي وربنا كرمنا بالرئيس السيسي والشعب المصري عنده وعي وعارفين الفترة الصعبة التي تمر بها البلد وعلينا مواجهة الشائعات في الداخل والخارج».