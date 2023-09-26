بيت العائلة المصرية في ألمانيا: نطالب السيسي بالترشح في الانتخابات المقبلة

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين في الخارج ناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، لاستكمال طريق التنمية والاستقرار، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أننا كمصريين في ألمانيا أنشأنا غرفة عمليات مكونة من علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، وماجد سعد رئيس منظمة المصرية بالألمانية، رمسيس إبراهيم، رئيس الجالية القبطية، وعملنا على اتفاق بين الجمعيات والجاليات الموجودة في 16 ولاية، بأن هناك تواصل بينهم في الخارج لنذهب إلى الولايات لتشجيعهم وتوعيتهم على الانتخابات في السفارة المصرية في برلين أو القنصلية في هامبورج أو فرانكفورت.

وأشار إلى أنه داعم للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ولاية أخرى، ويطلب منه استكمال كل المشاريع والتنمية، لتكون البلاد في أمان واستقرار.