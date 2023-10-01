أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن يوثقون طلبات ترشح الرئيس السيسي

وثق أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن طلبات ترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، إننا نؤمن إيمانا منقطع النظير بأهمية استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية.

استكمال مسيرة الرئيس

وأضاف «رجب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن حرصوا على توثيق توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في رسالة واضحة لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي أنجز فيها السيد الرئيس منجزات لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.

كما أعرب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، عن سعادته بقرب موعد العرس الانتخابي، كونها فرصة لتجديد الثقة في الرئيس السيسي لفترة انتخابية أخرى، لاستكمال رحلة البناء والتطوير والتنمية التي تشهدها مصر منذ توليه الرئاسة وحتى الآن.

التوعية بأهمية المشاركة

ونوه «رجب» أن هناك عدد من الاستعدادات التي جهزها بيت العائلة المصرية بلندن، تزامنا مع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، على رأسها عمل زيارات ميدانية لأعضاء بيت العائلة في العواصم الأوروبية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعقد لقاءات موسعة على تقنية زووم لنقاش مفتوح مع جميع المصريين في أوروبا.