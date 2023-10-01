مدير بيت العائلة المصرية في لندن يطالب بترشح السيسي للانتخابات المقبلة

طالب مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا: «نحن لا نرى قدرة أو كفاءة في أي فرد آخر لإدارة شؤون البلاد في منتصف الطريق، لإكمال تحقيق الآمال مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي».

الاهتمام بالتنمية في مختلف المجالات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي تقلد حكم مصر في فترات عصيبة واستطاع القضاء على الإرهاب، بجانب الاهتمام بالتنمية في مختلف المجالات: «لغة الجسد عند السيسي تعطينا بريق من الأمل».

وأكد أن الرئيس بدأ عملية البناء والتنمية فى وسط ظروف اقتصادية بمنتهى الصعوبة: «رأينا عزيمة وصبر وإرادة لم نشهدها من قبل وسط محاولات تشكيك كبيرة».

توثيق طلبات ترشح السيسي

كما وثق أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن طلبات ترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، قائلا: «نؤمن إيمانا منقطع النظير بأهمية استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية»، موضحا أن أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن حرصوا على توثيق توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في رسالة واضحة لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال المسيرة الرائعة في الإنجاز والتنمية.